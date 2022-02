Nosáľ: Srdce na transplantáciu možno viezť dlhšie vďaka prístroju

Bratislava 15. februára (TASR) - Všeobecný nedostatok darcovských orgánov bude čoraz častejšie komplikovať aj situáciu pacientov čakajúcich na transplantáciu srdca. Čas transportu orgánu sa predĺži, a tým môže dôjsť k jeho poškodeniu. Pre TASR to uviedol primár kardiochirurgického oddelenia detského kardiocentra – pracoviska Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Matej Nosáľ.



Poškodeniu srdca pri dlhej preprave zabraňuje špeciálny okysličujúci prístroj pracujúci ako bijúce srdce. Tento prístroj predlžuje možný čas transportu srdca až na osem hodín. Vďaka tejto technológii sa nedávno podarilo v Českej republike zachrániť päťročné dievčatko, ktorému lekári transplantovali srdce od dospelej darkyne zo Slovenska.



"Hlavný prínos (tejto metódy) je, že srdce je počas transportu perfundované. To znamená, že dostáva krv, živiny a kyslík. Takže nestojí, ako pri bežných transplantáciách, pri ktorých je odporúčaný ischemický čas do troch hodín," vysvetľuje primár kardiochirurgického oddelenia detského kardiocentra.



Bežne sa pri preprave používa takzvaná studená ischémia. Prevoz srdca prebieha na ľadovej triešti, vďaka ktorej sa srdce schladí a zastaví. Nie vždy je však možné dopraviť orgán v priebehu troch hodín.



"Nad tento čas už srdce nefunguje dobre a môže mať problémy. To môže následne predĺžiť a skomplikovať samotný výkon," vysvetľuje primár. Dodáva však, že na oddelení detskej kardiochirurgie NÚSCH dosiaľ nemuseli využívať metódu bijúceho srdca pri preprave.



"Pri našich počtoch sa nám v súčasnosti darí dostať darcovské srdcia pacientom v dobrom stave... Väčšinu čakateľov, ktorých našťastie nie je veľa, sme boli schopní odtransplantovať s darcovskými srdcami zo Slovenska," uviedol odborník a dodal, že na jeho oddelení sa vykonáva jedna až štyri transplantácie srdca ročne.



"Zatiaľ sme sa zaobišli bez takýchto transportných systémov. Vždy nám vyšli v ústrety letecké spoločnosti alebo letka ministerstva vnútra. Opakovane nám veľmi pomohli a ponúkli lietadlo na transport darcovského srdiečka z Česka," povedal pre TASR primár Nosáľ.



Slovensko má ohľadne detských transplantácií sŕdc dohodu hlavne s Českou republikou. Ak sa tam vyskytne vhodný darca, pre ktorého nemajú príjemcu, ponúknu srdce na Slovensko. Takáto spolupráca funguje recipročne, vysvetľuje primár.



"Deti vieme premostiť k transplantácii. To znamená, že ak má pacient zlyhávajúce srdce a my momentálne nemáme k dispozícii vhodný darcovský orgán, napojíme ho na umelé – takzvané berlínske srdce," povedal. Takýto zákrok robili lekári z detského kardiocentra NÚSCH aj v minulom roku. Berlínske srdce pumpuje krv do organizmu, udržiava tak jednotlivé orgány v požadovanom stave a dieťa medzitým rastie. Využíva sa až do transplantácie, v niektorých prípadoch dovtedy, kým sa srdce nevylieči.



"Momentálne máme jedného detského čakateľa na transplantáciu srdca. Ten je napojený na mimotelovej podpore. Čakáme, kým sa mu zotaví funkcia pľúc, aby mohla prebehnúť nasledovná transplantácia," popisuje primár Nosáľ aktuálnu situáciu.



Transport pomocou metódy bijúceho srdca si vie Nosáľ predstaviť skôr pri transplantáciách u dospelých pacientov, ktorých je viac a pre ktorých sa darcovské orgány často prevážajú z väčšej vzdialenosti.