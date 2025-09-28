< sekcia Slovensko
Srdcovocievne choroby sú u nás najčastejšou príčinou hospitalizácií
Ako priblížila hovorkyňa, v ambulanciách kardiológov bolo najviac sledovaných pacientov s hypertenznými chorobami.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Srdcovocievne choroby sú najčastejšou príčinou hospitalizácií a úmrtí na Slovensku. Kardiologické ambulancie evidovali v minulom roku vyše 1,58 milióna návštev pacientov a počty sledovaných každým rokom narastajú. Ukázali to dáta Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Alena Krčová pri príležitosti pondelkového (29. 9.) Svetového dňa srdca.
„Počet pravidelne sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách od roku 2009 stúpa. Aj v roku 2024 ich počet medziročne vzrástol o 3,9 percenta a ambulantní kardiológovia sledovali celkovo 767.398 pacientov,“ uvádza Krčová. Doplnila, že po prepočítaní na množstvo obyvateľov v danej vekovej skupine prišlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k najvyššiemu nárastu sledovaných vo veku 85 a viac rokov a u 45- až 64-ročných.
Ako ďalej hovorkyňa priblížila, v ambulanciách kardiológov bolo najviac sledovaných pacientov s hypertenznými chorobami (253.936 pacientov), ischemickými chorobami srdca (182.226 pacientov) a poruchami srdcového rytmu (177.277 pacientov). Nasledovali podľa nej diagnózy chronické zlyhávanie srdca a kardiomyopatie. Najvyšší medziročný nárast počtu sledovaných osôb bol podľa nej zaznamenaný pri chronickom zlyhávaní srdca, a to o 13,3 percenta. Dodala, že najviac sledovaných pacientov nahlásili ambulancie v Košickom a v Nitrianskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.
Najvyššia spotreba liekov hradených z verejného zdravotného poistenia bola podľa dát NCZI vlani práve pri liekoch na kardiovaskulárny systém. Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu. Hovorkyňa upozornila, že je preto dôležité ju včas liečiť.
Pripomenula, že hraničnou hodnotou pre začatie liečby je tlak krvi nameraný v ambulancii lekára 140/90 milimetrov ortuťového stĺpca (mmHg) a vyšší. Liečba hypertenzie je podľa nej dlhodobá, väčšinou celoživotná. Ani keď pacient dosiahne úpravu hodnôt krvného tlaku na cieľové hodnoty, neznamená to, že sa má prestať liečiť. Hrozí, že sa krvný tlak vráti na pôvodné hodnoty, prípadne stúpne ešte viac.
„Počet pravidelne sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách od roku 2009 stúpa. Aj v roku 2024 ich počet medziročne vzrástol o 3,9 percenta a ambulantní kardiológovia sledovali celkovo 767.398 pacientov,“ uvádza Krčová. Doplnila, že po prepočítaní na množstvo obyvateľov v danej vekovej skupine prišlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k najvyššiemu nárastu sledovaných vo veku 85 a viac rokov a u 45- až 64-ročných.
Ako ďalej hovorkyňa priblížila, v ambulanciách kardiológov bolo najviac sledovaných pacientov s hypertenznými chorobami (253.936 pacientov), ischemickými chorobami srdca (182.226 pacientov) a poruchami srdcového rytmu (177.277 pacientov). Nasledovali podľa nej diagnózy chronické zlyhávanie srdca a kardiomyopatie. Najvyšší medziročný nárast počtu sledovaných osôb bol podľa nej zaznamenaný pri chronickom zlyhávaní srdca, a to o 13,3 percenta. Dodala, že najviac sledovaných pacientov nahlásili ambulancie v Košickom a v Nitrianskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.
Najvyššia spotreba liekov hradených z verejného zdravotného poistenia bola podľa dát NCZI vlani práve pri liekoch na kardiovaskulárny systém. Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu. Hovorkyňa upozornila, že je preto dôležité ju včas liečiť.
Pripomenula, že hraničnou hodnotou pre začatie liečby je tlak krvi nameraný v ambulancii lekára 140/90 milimetrov ortuťového stĺpca (mmHg) a vyšší. Liečba hypertenzie je podľa nej dlhodobá, väčšinou celoživotná. Ani keď pacient dosiahne úpravu hodnôt krvného tlaku na cieľové hodnoty, neznamená to, že sa má prestať liečiť. Hrozí, že sa krvný tlak vráti na pôvodné hodnoty, prípadne stúpne ešte viac.