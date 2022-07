SRK: Ďalšia pomoc ukrajinským študentom si vyžaduje podporu od štátu

Bratislava 8. júla (TASR) - Ďalšia pomoc ukrajinským študentom si vyžaduje finančnú podporu zo strany štátu. Slovenská rektorská konferencia (SRK) apeluje na vládu SR, aby prehodnotila pokračujúce znižovanie dotácie na chod verejných vysokých škôl a podporila ich zvýšením ešte v tomto roku.



SRK pripomenula, že vysoké školy odpustili ukrajinským študentom samoplatcom hneď po vypuknutí vojnového konfliktu školné, prijali nových študentov, začali udeľovať mimoriadne štipendiá a granty, odpustili poplatky za ubytovanie a stravu, organizovali jazykové kurzy. Doterajšia pomoc pre ukrajinských študentov a občanov bola hradená z vlastných zdrojov vysokých škôl. Vysoké školy avizujú, že ich zdroje na pomoc ukrajinským študentom a akademikom sú vyčerpané.



Po 24. februári začalo na Slovensku študovať ďalších najmenej 235 študentov z Ukrajiny, ktorí sa vzdelávajú v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prvom kvartáli tohto roka sa pomoc vysokých škôl ukrajinským študentom a akademikom vyšplhala na úroveň jedného milióna eur, hradená bola zatiaľ z vlastných zdrojov škôl. "Táto finančná pomoc je však neudržateľná pri viacročnom deficitnom rozpočte verejných vysokých škôl. Pripomíname, že verejné vysoké školy dostali v rokoch 2021 a 2022 finančnú dotáciu nižšiu o 45 miliónov eur, v roku 2023 je avizovaný ďalší pokles vo výške 27 miliónov eur, zároveň rastú ceny energií a inflácia," uviedla SRK.



Podľa predbežných údajov vyzbieraných pre Európsku asociáciu univerzít a pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov sa odhaduje kapacita vysokých škôl na prijatie ďalších minimálne 1690 ukrajinských študentov v novom akademickom roku, ak by im Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov poskytol štipendium. Prekážkou na prijatie vyššieho počtu študentov sú nedostatočné ubytovacie kapacity vysokých škôl, ale aj naplnené kapacity niektorých atraktívnych študijných programov ako IT, architektúra a urbanizmus, dizajn, ale aj lekárske programy. Flexibilnejšie sú súkromné vysoké školy, ktoré môžu v prípade záujmu prijať väčšie počty z radov štipendistov.



SRK predpokladá, že bez dodatočných prostriedkov zo štátneho rozpočtu už verejné vysoké školy v novom akademickom roku 2022/2023 nebudú mať prostriedky na štipendiá, bezplatné ubytovanie a stravu pre ukrajinských študentov. Preto rektorská konferencia apeluje na vládu SR, aby prehodnotila pokračujúce znižovanie dotácie na chod verejných vysokých škôl a podporila ich zvýšením rozpočtov ešte v roku 2022. "Keďže nevieme, ako dlho bude vojna na Ukrajine trvať, podpora ukrajinských študentov by mala byť systémová a dlhodobá. Jednorazová pomoc nevyrieši problém, len preklenie krátke obdobie. V súčasnom poddimenzovanom financovaní vysokého školstva je nereálne, aby tieto náklady dlhodobo znášali vysoké školy," dodali zo SRK.



Rezort školstva v reakcii pre TASR uviedol, že čo sa týka zvýšenia cien energií, ministerstvo školstva rokuje s ministerstvom financií o zvýšení finančných prostriedkov na prevádzku vysokých škôl z dôvodu nárastu cien energií vo výške 15 miliónov eur. Kompenzáciu bude následne vysokým školám poskytovať cez dotačné dodatky. "Rozpočet na budúci rok je vo fáze prípravy a tam je tiež jedna z našich priorít, aby sme zvyšovali finančné prostriedky tak, aby bola vykompenzovaná aj inflácia, aj zvýšené ceny energií," doplnilo ministerstvo školstva.