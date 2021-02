SRK: Návrh novely zákona je vyjadrením nedôvery vo vysoké školy

Bratislava 23. februára (TASR) - Návrh novely zákona o vysokých školách je vyjadrením pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie štátu. Slovenská rektorská konferencia (SRK) to uviedla po utorkovom stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom v Bratislave. S navrhovanou legislatívou "principiálne nesúhlasia" a žiadajú rezort školstva, aby ju nezaradil do legislatívneho procesu. TASR o tom informovala za SRK Ľubica Benková.



"SRK považuje princíp inštitucionálnej autonómie vysokých škôl, princíp akademickej samosprávy a z nich plynúci princíp legislatívnej deregulácie vnútorných mechanizmov vysokých škôl za základný stavebný kameň akejkoľvek budúcej právnej úpravy. Snahy o obmedzenie týchto princípov, ktoré sú jasne badateľné v predloženej novele zákona o vysokých školách, považuje SRK za škodlivé, nebezpečné, neprijateľné," skonštatovala Benková v stanovisku.



Možné obmedzenie autonómie vysokých škôl je podľa SRK v rozpore s moderným definovaním „univerzity“ ako samosprávnej inštitúcie, ako to deklarujú Magna Charta Universitatum, odporúčania Európskej asociácie univerzít a nedávne Rímske komuniké, v ktorom sa ministri zodpovední za vysoké školstvo zaviazali podporovať inštitucionálnu autonómiu, akademickú slobodu a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokých škôl.



K prijatiu legislatívy o vysokých školách, ktorá by riešila ich zásadné problémy, je podľa SRK potrebný dialóg ministerstva so zákonnými reprezentáciami vysokých škôl a akademickou obcou. Ako však poznamenala Benková, doteraz začatý nebol. "SRK ponúka pre finálnu verziu moderného proeurópsky koncipovaného zákona svoju expertízu a odborné kapacity a vyzýva ministerstvo na väčšiu dôveru vo vysoké školy, ktoré nesú zodpovednosť za svoje aktivity," dodala.



SRK: Suma pre vysoké školstvo v pláne obnovy je kriticky nedostatočná

Slovenská rektorská konferencia (SRK) vyzýva predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) a ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby sa zasadili za významné zvýšenie objemu financií vyčlenených pre oblasť vysokého školstva v pláne obnovy. Sumu približne 200 miliónov eur určenú na hĺbkové reformy považuje za kriticky nedostatočnú a z hľadiska investičných stimulov do rozvoja vysokého školstva za demotivujúcu. Po utorkovom zasadnutí o tom TASR informovala za SRK Ľubica Benková.



"Bez razantného zvýšenia týchto financií sa slovenské vysoké školstvo ocitne v ešte väčšej izolácii v porovnaní s významnými vysokými školami v zahraničí, čím sa prehĺbi odlev talentovaných slovenských študentov a mladých vedcov do zahraničia," uviedla Benková. Ako dodala, zvyšovanie financií z európskych zdrojov by nemalo sprevádzať znižovanie zdrojov zo štátneho rozpočtu.



Využitie prostriedkov z plánu obnovy považuje SRK za poslednú reálnu šancu zvrátiť negatívnu trajektóriu, na ktorej sa slovenské vysoké školstvo v ostatných desaťročiach ocitlo. "Dôvodmi sú napríklad často len deklarovaná politická podpora vysokoškolskému vzdelaniu a výskumu, negatívny marketing a kritická finančná poddimenzovanosť personálnej i materiálnej infraštruktúry vysokých škôl," podotkla.