Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s ďalším prepúšťaním na VŠ

Bratislava 25. októbra (TASR) – Slovenská rektorská konferencia (SRK) nesúhlasí s ďalším prepúšťaním zamestnancov vysokých škôl. Tvrdí, že je absolútne neprijateľné a nereálne realizovať návrh na prepustenie ďalších viac ako 2000 zamestnancov vysokých škôl, čo predstavuje viac ako desať percent všetkých zamestnancov. Reaguje tak na vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.



Prezident SRK Rudolf Kropil uviedol, že bez týchto zamestnancov nemajú vysoké školy šancu plniť úlohy a poslanie, ktoré im zo zákona vyplýva. "Máme veľmi náročné úlohy, týka sa to aj akreditácie jednotlivých študijných programov v zmysle nových akreditačných štandardov, kde sa nároky ešte zvyšujú. Nie je možné plniť zvýšené nároky so zníženými kapacitami a so zníženým počtom pracovníkov," uviedol Kropil.



Podľa predsedu Odborového zväzu školstva Pavla Ondeka nie je doriešený problém, ktorým je zníženie stavu zamestnancov vysokých škôl. V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 je podľa jeho slov pokles takmer o 2000 zamestnancov, ale finančné krytie je iba pre tých, ktorí ostávajú, čiže pre vyše 17.000 ľudí. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček povedal, že prepúšťanie zamestnancov nie je prijateľná možnosť pre nikoho.



SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl. Nateraz rektori skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. O zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra budú jednotlivé školy rokovať s akademickými obcami. SRK je naďalej pripravená na všetky formy protestu.