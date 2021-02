SRK obhajuje akademickú samosprávu, podporuje zachovanie agentúry VEGA

Bratislava 5. februára (TASR) – Slovenská rektorská konferencia (SRK) obhajuje akademickú samosprávu. Zhodli sa na tom rektori vysokých škôl a univerzít na zasadnutí SRK, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (4. 2.) online. TASR o tom v piatok informovala Ľubica Benková zo SRK. Ako tvrdia rektori, hovorili o závažných legislatívnych zmenách v oblasti vysokého školstva, ktoré sú pripravované bez doterajšej účasti orgánov reprezentácie vysokých škôl. Zároveň podporili zachovanie Vedeckej grantovej agentúry VEGA.



Jednomyseľne sa SRK stotožnila so stanoviskom prezídia SRK k zachovaniu akademickej samosprávy. "Očakávame, že v zmysle platného zákona o vysokých školách minister školstva predloží návrh novely na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl a vytvorí dostatočný priestor na odbornú diskusiu o navrhovaných opatreniach v akademickej obci," uviedol prezident SRK Rudolf Kropil. SRK pokladá akademickú slobodu a autonómiu univerzít a vysokých škôl za základné prvky organizácie vysokoškolského vzdelávania tak, ako to zdôrazňuje aj Európska asociácia univerzít v duchu Magny Charty Universitatum.



SRK rozhodla, že nominuje ako kandidáta do výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo jazykovedca Vladimíra Patráša. Ako tvrdí konferencia, Patráš spĺňa všetky predpoklady na profesionálne, všestranne účinné a prospešné pôsobenie v postavení člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. "Ide o potvrdenie nominácie, keďže profesor Patráš bol už do výkonnej rady agentúry nominovaný SRK v roku 2019 a teraz mu končí jeho prvé funkčné obdobie," uvádza SRK.



Z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia prezenčnej formy štúdia pre študentov lekárskych, zdravotníckych, veterinárnych, ako aj ďalších študijných odborov a skupín študentov SRK žiada Úrad verejného zdravotníctva SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeliť vysokým školám výnimku z COVID automatu a ponechať rozhodnutie o metóde výučby v kompetencii príslušnej vysokej školy za dodržania určených protiepidemiologických opatrení.



Rektori vyjadrili podporu zachovaniu Vedeckej grantovej agentúry VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied ako mimoriadne dôležitého vnútorného grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové vedecké tímy, ako aj začínajúcich výskumníkov. "Pred Slovenskom je výzva radikálne zvýšiť financovanie základného a aplikovaného výskumu z národných zdrojov. VEGA je funkčný nástroj na podporu súťaže o finančné prostriedky a jej rozpočet by mal byť výrazne zvýšený," uzavrel Kropil.