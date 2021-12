Kropil: Rektori sa musia oboznámiť s novým znením návrhu zákona o VŠ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa musí s novým znením návrhu vysokoškolského zákona, ktorý predstavil vo štvrtok (9. 12.) štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ľudovít Paulis, ešte dôkladne oboznámiť. Ako pre TASR uviedol prezident SRK Rudolf Kropil, je potrebné, aby sa o zmenách zrealizovala interná diskusia v orgánoch a prípadne pracovnej skupine, ktorá dostala od členov SRK na to mandát.Z doterajších vyjadrení štátneho tajomníka rezortu školstva podľa SRK vyplýva, že v návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy pribudli ustanovenia na podporu internacionalizácie vysokých škôl či ustanovenia na postihovanie akademického podvodu.priblížil Kropil. Ako poukázal, hoci návrh kreovania správnej rady bol upravený, aby vylúčil "politizáciu", naďalej v ňom podľa neho pretrvávajú nejasnosti a zavádzajú sa také pojmy, ktoré nemajú oporu v právnom poriadku.Pre celkové zodpovedné posúdenie nových návrhov je však podľa slov prezidenta SRK potrebné, aby sa s nimi akademická obec najprv oboznámila a prerokovala ich. K predloženému novému zneniu novelizácie vysokoškolskej legislatívy sa preto SRK vyjadrí až v nasledujúcich dňoch.uzavrel Kropil.Štátny tajomník ministerstva školstva vo štvrtok (9. 12.) informoval, že na najbližšie rokovanie vlády ide upravený návrh reformy vysokých škôl, pričom do zákona zapracovali viaceré zásadné pripomienky. Ide napríklad o povinnosť verejného vypočutia kandidátov pri voľbe členov správnej rady, schvaľovanie kandidáta na rektora volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou členov zhromaždenia či zverenie schvaľovania niektorých riadiacich procesov do právomocí akademického senátu.