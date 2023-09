Kőppl: Ľudia by sa nemali báť poskytnúť resuscitáciu a prvú pomoc

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ľudia by sa nemáli báť poskytnúť resuscitáciu a prvú pomoc. Jediné, čo môžu spraviť zle, je, ak neurobia nič. Upozornila na to Slovenská resuscitačná rada (SRR) v súvislosti s desiatym výročím svojho vzniku. Pri tejto príležitosti v piatok (29. 9.) organizuje Sympózium SRR s podtitulom Resuscitácia 2023.



"K náhlemu zastaveniu srdca dochádza najčastejšie v domácom prostredí (cca 70 percent prípadov), kde sú jedinými svedkami udalosti členovia rodiny. Pokiaľ vedia resuscitovať, zvýši sa percento prežitia ich blízkych dvoj- až trojnásobne. V súčasnosti je však kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) poskytovaná iba pri jednom z piatich náhlych zastavení obehu. To je hlavný dôvod, prečo v súčasnosti prežije menej ako jeden z desiatich takýchto pacientov," priblížil predseda a zakladateľ rady Jozef Kőppl.



Na zvýšenie povedomia o dôležitosti poskytnutia resuscitácie a prvej pomoci organizuje Slovenská resuscitačná rada viacero aktivít a projektov. Ide napríklad o Deň záchrany života, ale aj kurzy pre zdravotníckych pracovníkov. "SRR od roku 2016 preškolila už 380 profesionálov, ktorí zároveň držia certifikát European resuscitation council," doplnil Kőppl.



Rada tiež pri príležitosti svojho desiateho výročia organizuje v piatok v Bratislave Sympózium SRR s podtitulom Resuscitácia 2023. Chce na ňom priniesť informácie o novinkách aj o vzdelávaní v resuscitácii. "Hlavnými témami sú prednemocničná resuscitácia, kardiopulmonálna resuscitácia v nemocnici, bezprostredná i následná poresuscitačná starostlivosť, ako aj vzdelávanie v resuscitácii," dodala.