Študentská rada SŠ by podporila dvojstupňovú matematiku na maturite

Bratislava 2. januára (TASR) - Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) by podporila zavedenie dvojstupňovej matematiky na maturitnej skúške. Pripravuje rozsiahly prieskum s cieľom zistiť názory študentov aj k tejto možnej zmene. TASR o tom informoval tím ŠRSŠ.



"Keďže ide o výraznú zmenu v stredoškolskom systéme, požiadali sme o stretnutie s vedením rezortu školstva," zdôraznili členovia rady s tým, že v danej veci je potrebné spolupracovať aj so študentmi.



Upozornili však na to, že zmeny nezapríčiňujú povinnú maturitnú skúšku z matematiky pre všetkých. Aby sa Slovensko priblížilo k školstvu 21. storočia, je podľa ich slov dôležité venovať maturitnej skúške väčší dôraz a nestagnovať v zavádzaní zmien.



Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) presadzuje zavedenie dvojstupňovej matematiky na stredných školách v rámci maturitnej skúšky. Niektorí študenti podľa neho vyžadujú viac podpory v tejto oblasti ako iní.