ŠRSŠ súhlasí s plošným zákazom mobilov na prvom stupni základných škôl

Bratislava 4. apríla (TASR) - Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) súhlasí so zavedením plošného zákazu mobilných telefónov na prvom stupni základných škôl. V prípade stredných škôl potrebu plošného zákazu nevidí. TASR o tom informoval predseda ŠRSŠ Viliam Dominik Ďuraš.



Ďuraš vysvetlil, že ŠRSŠ nevidí potrebu plošného zákazu na stredných školách napríklad z dôvodu, že sú tam zväčša žiaci dostatočne zrelí na to, aby boli schopní správne regulovať používanie mobilov a zodpovedne ich integrovať do učebného prostredia. Učiť sa efektívne a vhodne používať technológie považujú za nevyhnutnú súčasť prípravy na budúce povolania.



"Každá škola má svoje vlastné potreby a špecifiká, a preto by rozhodnutie o používaní mobilných zariadení malo byť v kompetencii vedenia školy a zohľadňovať individuálne okolnosti a potreby študentov," uviedla ŠRSŠ.



Zároveň avizovala, že používanie mobilov na stredných školách bude riešiť na najbližšom stretnutí s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), o ktoré ho požiadali.



Pre prvý až tretí ročník základných škôl bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Od štvrtého ročníka bude mať výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu vyžaduje Štátny vzdelávací program (ŠVP). Od šiesteho ročníka v prípade, ak to vyžaduje ŠVP alebo o výnimke rozhodne učiteľ pre potreby vzdelávania. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.