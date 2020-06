Dosahy ochorenia COVID-19 na vzdelávanie sa budú mapovať

Bratislava 15. júna (TASR) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) chcú zmapovať dôsledky ochorenia COVID-19 na vzdelávanie a organizovanie výučby či záverečných skúšok na vysokých školách na Slovensku. Pripravili preto spoločne dotazník. TASR o tom informoval člen Výkonnej rady SAAVŠ Bálint Lovász.



"Teší ma, že Študentská rada vysokých škôl aktívne pristupuje k zisťovaniu reálnej situácie a že ju zaujíma reálny stav vecí aj v takomto vypätom období krízy. Vnímame aj na agentúre, že niektoré školy majú problém nielen s krízovým stavom, ale aj s otázkami vlastnej kvality vysokoškolského vzdelávania," uviedol predseda výkonnej rady akreditačnej agentúry Robert Redhammer.



Prieskum poskytne obraz o reakcieschopnosti vysokých škôl a o kultúre kvality či (ne)funkčných vnútorných systémoch zabezpečovania kvality na vysokých školách. Cieľom však podľa Lovásza nie je hľadať iba nedostatky, ale spoločne so študentmi poukázať aj na tie pracoviská, ktoré sa so situáciou vyrovnali ukážkovo. "Pedagógovia, vedci, vedúci zamestnanci, ktorí sa počas mimoriadnej situácie snažili poskytnúť študentom to najlepšie, čo môžu, si zaslúžia pochvalu a budeme ich uvádzať ako príklady dobrej praxe," podotkol Lovász.



Zástupcovia študentov navyše zdôrazňujú, že mimoriadne opatrenie a kríza spojená s COVID-19 mali dosah nielen na vzdelávanie, ale aj na študentský život celkovo. Preto dotazník zisťuje aj vplyv na duševné zdravie, socio-ekonomickú situáciu študentov a ich život v internátoch.



ŠRVŠ a SAAVŠ spoločne vyzývajú študentov, aby dotazník vyplnili a prispeli tak k lepšiemu prehľadu o fungovaní vysokých škôl počas COVID-19 a k postupnému zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku. "Verím, že zlepšeniu pomôže už publikovanie nových akreditačných štandardov, ktoré sú v poslednom štádiu schvaľovania. My však chceme aj zisťovať konkrétne vnímanie kvality vzdelávania študentmi, takže tento prieskum vnímam ako pilotný k tomu, čo chcem zaviesť v ďalšom roku," dodal Redhammer.



Dotazník nadväzuje na prieskum študentov z marca, ktorý mapoval prechod vysokých škôl na dištančnú metódu výučby z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 na Slovensku. Na základe tohto prieskumu upozornila ŠRVŠ na niekoľko nedostatkov dištančnej výučby.