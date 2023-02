ŠRVŠ stále čaká odvolanie Šofranko z Rady Fondu na podporu vzdeláva

Bratislava 20. februára (TASR) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) stále čaká na odvolanie poslankyne Národnej rady SR Márie Šofranko (OĽANO) z postu v Rade Fondu na podporu vzdelávania. Do nej ju ešte vlani vymenoval bývalý minister financií Igor Matovič (OĽANO). TASR o tom informovali zo ŠRVŠ.



Šofranko podľa ŠRVŠ "zneužila svoju pozíciu poslankyne Národnej rady SR a obišla všetky nastavené procesy, aby dosiahla svoj politicky motivovaný cieľ". Ako ďalej tvrdia, počas zasadnutí Rady Fondu na podporu vzdelávania zastrašovala nominantov ŠRVŠ a týmto spôsobom sa snažila zastaviť vymenovanie zvoleného kandidáta na riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania.



Podľa ŠRVŠ je jediná možnosť odvolať poslankyňu Šofranko. ŠRVŠ trvá na svojej požiadavke a žiada od dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) ako povereného ministra financií, aby poslankyňu Šofranko odvolal z Rady Fondu na podporu vzdelávania. "Pánovi premiérovi sa pripomíname raz za týždeň. Vytrváme, až pokiaľ nedokáže, že mu záleží na názore študentstva," dodala predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová.



Svoju pozíciu v rade nevníma Šofranko ako konflikt záujmov. To, že je aj členkou školského parlamentného výboru, je podľa nej výhodou. Problém v januári videla v tom, že vo fonde prebieha výberové konanie na pozíciu riaditeľa fondu a nezhodu medzi členmi rady pri vymenovaní vhodného kandidáta na túto pozíciu.



Výberové konanie na túto pozíciu koncom roka 2022 nebolo úspešné, žiaden z uchádzačov nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Dočasne poverený riadením fondu je jeho bývalý riaditeľ Pavol Kučmáš. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na pozíciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania do 10. marca.