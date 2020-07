ŠRVŠ vyzýva UK v Bratislave, aby prešetrila záverečnú prácu premiéra

Bratislava 23. júla (TASR) – Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzýva Univerzitu Komenského v Bratislave, aby prešetrila záverečnú prácu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). TASR o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Ema Petriková.



"Politici by mali byť príkladom slušnosti a morálnosti pre nás študentov a všetkých občanov, preto nám chýba jasné vyvodenie politickej zodpovednosti, i keď ide o pochybenie, ktoré sa udialo dávnejšie. Zodpovednosť leží aj na pleciach samotných univerzít," uviedla študentská reprezentácia. Poukázali na to, že podobne to urobila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v prípade práce bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS).



ŠRVŠ poznamenala, že na väčšiu reformu vysokých škôl sa čaká od roku 2002. "Pred dvoma rokmi sa podarilo začať túto reformu zmenami v akreditáciách, ktorá začína viac odzrkadľovať európske štandardy a ich kvalitu, ktorú raz chceme mať aj na slovenských vysokých školách. Veríme, že najbližšie mesiace nám ukážu, že to bol krok správnym smerom," uviedla ŠRVŠ. Ako dodali, reforma vysokých škôl nekončí pri akreditáciách, je potrebné upraviť legislatívny rámec a taktiež financiami motivovať vysoké školy, aby sa stali skutočným centrom vzdelania, poznania a občianskeho života. Zároveň ŠRVŠ pozýva predsedu vlády ako aj ministra školstva k spoločnej diskusii o budúcnosti vysokého školstva na Slovensku.



Vláda SR vo štvrtok ráno nesúhlasila s návrhom na odvolanie premiéra. Rozhodla o tom na svojom štvrtkovom rokovaní. Mimoriadna schôdza Národnej rady SR s návrhom na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády sa začne vo štvrtok o 10.00 h.