ŠRVŠ žiada odvolanie M. Šofranko z Rady Fondu na podporu vzdelávania

Bratislava 25. januára (TASR) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je pohoršená nad prístupom a zaobchádzaním so študentskými nominantmi v Rade Fondu na podporu vzdelávania zo strany nominantov ministra financií a ministra školstva. Žiadajú odvolanie poslankyne Národnej rady SR Márie Šofranko (OĽANO) z tejto rady. V stredu to počas tlačovej konferencie uviedla predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová.



Počas výberového konania na miesto riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania boli nominanti ŠRVŠ Martin Mlynár, Matej Šuránek a Filip Šuran podľa slov Hozlárovej vystavení neustálemu spochybňovaniu a krivo obviňovaní zo strany poslankyne. Hozlárová vyzvala vládu, aby keď jej na študentstve záleží a je jednou z jej priorít, sa tak začala aj správať.



Od Šofranko žiadajú, aby sa verejne a písomne ospravedlnila a aby ju dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) ako poverený minister financií odvolal z pozície v rade. Študentská reprezentácia je ochotná aj spolupracovať na novele zákona o Fonde na podporu vzdelávania, aby sa nemohla opakovať situácia, kedy je členom rady poslanec Národnej rady SR, ktorý je zároveň nominovaný ministrom financií a nie je odborníkom na financie.



ŠRVŠ tvrdí, že jej cieľom je, aby bol vybratý čo najlepší riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania. Preto sa zástupcovia rozhodli osloviť aj Nadáciu zastavme korupciu, aby im pomohla pri nastavovaní výberového procesu, ktorý zabráni opakovaniu takejto situácie. "Aktuálne je pred nami nové výberové konanie, sme v pripomienkovom konaní nového vnútorného predpisu, ktorým sa výberové konanie riadi," povedal predseda Rady Fondu na podporu vzdelávania, Martin Mlynár.



Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu poznamenal, že nomináciu Šofranko do rady nepovažujú za šťastnú. "Pôvodný zámer zákona bol, aby ministerstvo financií nominovalo človeka, ktorý je odborník na financie a bankovníctvo, keďže fond narába s veľkým objemom financií a poskytuje pôžičky. Zároveň tam vidíme problém aj v konflikte záujmov," povedal Suchý. Odôvodil to tým, že Šofranko pôsobí v rade fondu, ktorý patrí pod ministerstvo školstva a zároveň je poslankyňou Národnej rady SR a pôsobí aj v školskom parlamentnom výbore.