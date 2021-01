Bratislava 25. januára (TASR) – Na Slovensku pôsobí 65 aktívnych študentských organizácií s takmer 5000 členmi. Vyplýva to z prvých výsledkov mapovania študentských organizácií, ktoré zrealizovala Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Ich mapovanie nadväzovalo na nedokončené mapovanie z roku 2018.



"V tom čase sme evidovali približne 120 študentských organizácií na Slovensku a neznámy počet členov. Mnohé zo zapísaných študentských organizácií v zozname občianskych združení sú už neaktívne, prípadne aktívne organizácie nemusia fungovať vždy s právnou subjektivitou vo forme občianskeho združenia," uviedol pre TASR predseda ŠRVŠ Filip Šuran. Aktivity študentských organizácií podľa ŠRVŠ zasahujú nevyčísliteľné množstvo študentov a lokálnych komunít, ktoré majú podobné zameranie ako aktivity študentskej organizácie. "Napríklad malá organizácia združujúca ubytovaných študentov na jednom internáte v Košiciach má síce iba okolo 15 členov, no má priamy vplyv na aktivity a ubytovanie až 1300 študentov," vysvetlil Šuran.



Najviac študentských organizácií podľa zistení ŠRVŠ sa nachádza v Bratislave a Košiciach. Študentské organizácie vníma rada ako jeden z dôležitých pilierov študentského života. "Poslaním študentských organizácií je združovať mladých ľudí, študentov so spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore, poskytovať služby študentom, reprezentovať hlas mladých ľudí vo vysokoškolskom priestore i mimo neho," povedala pre TASR Ema Petriková zo ŠRVŠ. Ich história je podľa nej spätá s vysokoškolským prostredím, pričom najväčší rozmach zaznamenali začiatkom 90. rokov.



"Aby sme však vedeli reagovať na aktuálne potreby študentských organizácií, bolo pre ŠRVŠ kľúčové priniesť prvé výsledky z mapovania. Vďaka nim sa môžu organizácie s podobným záujmom alebo aj úplne iným jednoduchšie kontaktovať, alebo si vymeniť potrebné skúsenosti a poznatky," vysvetlila Petriková. Ako dodala, mapovanie týchto organizácií je živý proces, pretože stále vznikajú či zanikajú. ŠRVŠ zároveň dodala, že si nevie predstaviť fakulty či univerzity bez študentských organizácií.