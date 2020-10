ŠRVŠ zmapovala priestory internátov, výsledkom je výstava #môjintrák

Bratislava 6. októbra (TASR) – Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) zmapovala väčšinu priestorov vysokoškolských internátov na Slovensku, výsledkom čoho je výstava pod názvom #môjintrák. Ako pre TASR uviedol predseda ŠRVŠ Filip Šuran, výstava, ktorú sprístupnili na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v utorok, bude sprístupnená do 15. októbra.



Ubytovanie vysokoškolákov je podľa neho desaťročia ignorovanou témou, pričom za ten čas sa internáty začali na viacerých miestach rozpadávať. "Prvá finančná injekcia štátu vo výške 50 miliónov eur padla na odstránenie časti havarijných stavov. Ale to nestačí," povedal Šuran.



ŠRVŠ zmapovala stav väčšiny vysokoškolských internátov, pričom sa primárne zamerala na priestory zrekonštruované z 50-miliónového balíka. Šuran konštatuje, že niektoré internáty majú stále nevyhovujúce priestory. Poukázal na to, že aj tento fakt spôsobuje, že mladí ľudia sa rozhodnú ísť študovať radšej do Českej republiky. Podľa Šurana je potrebné, ak "chceme presvedčiť mladých ľudí, aby zostali na Slovensku," investovať do študentského bývania.







Najhoršia situácia so stavom internátov je podľa Šurana v bratislavskej Mlynskej doline. Naopak, niektorým univerzitám sa podarilo internáty pekne zrekonštruovať. Predseda ŠRVŠ poukázal napríklad na internáty v Košiciach či Nitre. Fotografie zachytávajú podľa Šurana nielen nevyhovujúci stav, ale aj ich vynovené priestory. Na výstave je prezentovaných okolo 40 fotografií. "My ich máme okolo 600, ktoré sme nafotili. Prešli sme internáty od východu po západ," skonštatoval Šuran.



V tejto súvislosti vznikla aj publikácia s názvom #môjintrák – ako žijú vysokoškoláci v roku 2020, ktorá zachytáva stav bývania študentov na Slovensku. Cieľom publikácie je študentom i širokej verejnosti priblížiť, ako sa niektoré internáty podarilo úspešne zrekonštruovať a ako časť z nich ešte stále čaká na finančné prostriedky.