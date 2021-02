SSAKI:Chatovacia aplikácia pomôže odlíšiť alergiu, chrípku či COVID-19

Bratislava 12. februára (TASR) - Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) pomôže záujemcom rozlíšiť, či za ich symptómami stojí alergia, chrípka, prechladnutie alebo COVID–19. Umožní to chatbot v rámci novozaloženej stránky s názvom Alergológovia a imunológovia Slovenska na sociálnej sieti.



SSAKI vysvetľuje, že chatbot je algoritmus, ktorý vedie konverzáciu s ľuďmi bez potreby ľudského správcu. V reálnom čase môže komunikovať s veľkým množstvom užívateľov naraz. "Chatbot sa užívateľa postupne spýta, ktoré príznaky ho trápia. Na základe zvolených odpovedí následne vyhodnotí, či tieto príznaky sedia najviac na chrípku, prechladnutie, alergiu alebo COVID-19. Nie je však, samozrejme, neomylný a rady, ktoré poskytuje, sú najmä informačného charakteru," priblížila SSAKI.



SSAKI zakladá svoju stránku na sociálnej sieti ako jedna z prvých odborných spoločností na Slovensku. "Založenie stránky na Facebooku vnímame ako nutnosť tejto doby. Je všeobecne známe, že na internete je plno dezinformácií, ktoré sa týkajú zdravia a liečby. Chceme do virtuálneho priestoru pridať kanál, ktorým sa budú šíriť relevantné informácie o alergológii a imunológii, bezpečné pre ľudí,“ vysvetlil predseda SSAKI Miloš Jeseňák.



Stránka cez chatovaciu aplikáciu (chatbot) záujemcom vysvetlí napríklad to, že príznaky, ktoré sú bežné pri alergii, ako svrbenie nosa a očí, či vodnaté, červené a opuchnuté oči alebo nádcha, sa pri ostatných ochoreniach nevyskytujú alebo vyskytujú zriedka. Sledovatelia na stránke nájdu aj vyjadrenia lekárov k jednotlivým formám alergických ochorení, možnostiam ich liečby a prevencie, ako aj k očkovaniu.