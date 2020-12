Cestári upozorňujú na hmlu i zľadovatený sneh

Bratislava 12. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Vodiči by si však mali miestami dávať pozor na zľadovatený sneh a hmlu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Zľadovatený sneh je na cestách tretej triedy v okolí Haligoviec a Spišskej Starej Vsi. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Stakčín, Švábovská stráň a Iliašovce a do 100 metrov v okolí Myjavy, Popradu, Batizoviec, Kežmarku, Štrby a Banskej Štiavnicice.



SSC upozorňuje, že tunely Svrčinovec a Poľana na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité sú do 15. decembra uzavreté pre všetku dopravu.