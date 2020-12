Slovenská správa ciest: Cestári upozorňujú na poľadovicu a hmlu

Bratislava 17. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vodiči by si však mali miestami dávať pozor na zľadovatený sneh, poľadovicu a hmlu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Miestami utlačený a zľadovatený sneh do jedného centimetra je na cestách Dedinky - Ostrá Skala, Gemerská Poloma - sedlo Súľová, Dobšiná - Palcmanská Maša, Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a Skalka - Kremnica.



Na území stredného a východného Slovenska sa na vlhkých a mokrých cestách môže vytvárať námraza až poľadovica. Hmla je v lokalitách Štrba, Banská Štiavnica, Liptovské Matiašovce, Čertovica a Pastierske.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na Hutách, Dobšinej a Vrchslatine treba počítať s utlačeným snehom. Doplnili, že pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené Šútovce a nad 12 metrov Fačkovské sedlo.



Cestári pripomínajú, že tunely Svrčinovec a Poľana na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité sú uzatvorené pre všetku dopravu do 21. decembra.