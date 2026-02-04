< sekcia Slovensko
SSC: Cesty na území SR sú zjazdné, miestami sa vyskytuje sneh
Vrstva kašovitého snehu je na R2 na obchvatoch Oždian a Tornale a na R4 obchvat Svidníka.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty i cesty prvej, druhej a tretej triedy na území SR sú zjazdné. Miestami sa na vozovkách nachádza sneh. Rovnako zjazdné sú aj horské priechody (HP). Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na webe zjazdnost.sk.
Vrstva kašovitého snehu je na R2 na obchvatoch Oždian a Tornale a na R4 obchvat Svidníka. Cesty prvej, druhej a tretej triedy v strednej a východnej časti Slovenska sú prevažne pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. Cesty v západnej časti Slovenska sú prevažne vlhké až mokré.
Vozovky na horských priechodoch sú rovnako prevažne pokryté čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom. HP Makov, Javorník, Branisko, Príslop, Vyšehrad, Kremnické Bane, Podspády, Skýcov, Oravská Lesná, Homôlka, Šútovce, Biela Hora, Havran a Pezinská Baba majú povrch vozoviek vlhký až mokrý.
