Cesty sú vo zjazdné, niekde je utlačený sneh či poľadovica

Bratislava 23. decembra (TASR) - Všetky horské priechody (HP), diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej až tretej triedy sú zjazdné. Na niektorých úsekoch je utlačený sneh alebo poľadovica. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Povrch vozoviek horských priechodov je väčšinou suchý alebo mokrý. "Okrem HP Huty, Fačkov, Dobšiná, Vernár, Podspády, Štós a Herlianske Sedlo, kde je utlačený sneh hrúbky od jedného do troch centimetrov," upozornili cestári.



Na HP Súľová a Grajnár je utlačený sneh do piatich centimetrov. Zľadovatený sneh v hrúbke od dvoch do troch centimetrov sa vyskytuje na HP Donovaly a Vrchslatina (II/529).



SSC ďalej informuje, že HP Príslop, Nitrianske Pravno, Fačkovské sedlo a Šútovce sú v zimnej sezóne uzavreté pre nákladné vozidlá nad 12 metrov.



Na niektorých cestách v hornatejších oblastiach sa vyskytuje miestami čerstvý, kašovitý až utlačený sneh od jedného do troch centimetrov, miestami až do piatich centimetrov hrúbky. Na obchvate Trstenej je v rámci rýchlostnej cesty R3 miestami kašovitý sneh do jedného centimetra.