Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Slovensko

Správa ciest: Cesty sú zjazdné,miestami je na vozovke zľadovatený sneh

.
Na snímke snežný odhŕňač na zafúkanej ceste. Foto: TASR - František Iván

Na úsekoch diaľnice R3 Tvrdošín - Nižná a Trstená - Tvrdošín je na povrchu vozovky vrstva miestami kašovitého snehu hrúbky jeden centimeter.

Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody na území SR sú zjazdné. Na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce, Levoča a Spišská Stará Ves sa nachádza zľadovatený sneh. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Na úsekoch diaľnice R3 Tvrdošín - Nižná a Trstená - Tvrdošín je na povrchu vozovky vrstva miestami kašovitého snehu hrúbky jeden centimeter. Na horských priechodoch Huty a Podspády je vozovka miestami pokrytá vrstvou utlačeného snehu hrúbky jeden až dva centimetre.

SSC zároveň upozornila, že cesta III/2511 medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi a cesta III/1570 Hronovce - Malé Ludince je uzavretá z dôvodu zaplavenia riekou Hron.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom