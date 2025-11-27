< sekcia Slovensko
Správa ciest: Cesty sú zjazdné,miestami je na vozovke zľadovatený sneh
Na úsekoch diaľnice R3 Tvrdošín - Nižná a Trstená - Tvrdošín je na povrchu vozovky vrstva miestami kašovitého snehu hrúbky jeden centimeter.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody na území SR sú zjazdné. Na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce, Levoča a Spišská Stará Ves sa nachádza zľadovatený sneh. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Na úsekoch diaľnice R3 Tvrdošín - Nižná a Trstená - Tvrdošín je na povrchu vozovky vrstva miestami kašovitého snehu hrúbky jeden centimeter. Na horských priechodoch Huty a Podspády je vozovka miestami pokrytá vrstvou utlačeného snehu hrúbky jeden až dva centimetre.
SSC zároveň upozornila, že cesta III/2511 medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi a cesta III/1570 Hronovce - Malé Ludince je uzavretá z dôvodu zaplavenia riekou Hron.
