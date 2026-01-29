< sekcia Slovensko
CESTY SÚ ZJAZDNÉ: Miestami si treba dať pozor na napadnutý sneh
Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Cesty a horské priechody na Slovensku sú vo štvrtok ráno zjazdné. Miestami si však treba dať pozor na čerstvo napadnutý či kašovitý sneh. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na D3 Poľana - Skalité a R3 obchvat Trstenej je vrstva kašovitého snehu do jedného až dvoch centimetrov,“ uviedli cestári.
Informovali tiež, že čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrúbky jeden až tri centimetre sa miestami nachádza na cestách prvej, druhej a tretej triedy v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska. V okresoch Kežmarok, Stará Ľubovňa a Bardejov sa podľa nich miestami nachádza sneh hrúbky do štyroch až piatich centimetrov.
Ako dodali, horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Výnimkou sú horské priechody Branisko, Podspády, Vrchslatina, Látky-Prašivá, Zbojská, Príslop, Besník, Čertovica, Súľová, Grajnár, Štós, Klenov, Vernár, Pusté Pole, Huty, Dobšiná, Soroška a Donovaly. Tam sa na vozovke nachádza čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrúbky jeden až tri centimetre.
