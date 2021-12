Cesty na Slovensku sú zjazdné

Bratislava 26. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. V úsekoch R2 obchvat Tornale, R3 obchvat Trstenej, R3 Sedliacka Dubová - Široká, R6 Beluša sa na vozovke nachádza kašovitý sneh. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom portáli zjazdnost.sk.



Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vozovky sú vlhké až mokré. V hornatejších častiach Slovenska je ich povrch pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrúbky od jedného do troch centimetrov, miestami až do piatich centimetrov.



Zľadovatený sneh je podľa cestárov na vozovkách ciest prvej až tretej triedy na území okresov Lučenec a Krupina a v lokalite Turčianske Teplice.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na HP Huty je vrstva snehu do piatich centimetrov. HP Biela Hora, Dargov, Havran, Homôlka, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Šturec a Šútovce majú povrch vozoviek mokrý. HP Vrchslatina a Chorepa majú na vozovke zľadovatený sneh hrúbky do troch centimetrov.