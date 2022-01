Cesty sú zjazdné, niekde je čerstvý alebo utlačený sneh

Bratislava 18. januára (TASR) - Slovenské cesty sú v utorok ráno zjazdné. Na niektorých úsekoch treba rátať s vrstvou čerstvého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Povrch diaľnic a rýchlostných ciest je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku rýchlostnej cesty R3 obchvat Trstená sa nachádza kašovitý sneh do dvoch centimetrov.



Na severe stredného a na východe Slovenska sa podľa SSC na vozovkách prvej až tretej triedy nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do troch, ojedinele piatich centimetrov. "Na úseku cesty II/578 Skalka - Kremnica a na cestách tretej triedy v obvode Banská Bystrica je na vozovke vrstva zľadovateného snehu hrúbky od jedného do dvoch centimetrov," spresnili cestári.



Povrch vozoviek horských priechodov (HP) je prevažne pokrytý čerstvým až utlačeným snehom do troch centimetrov. Na HP Donovaly a Podspády je utlačený sneh do piatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter je na HP Veľké Pole a Cukmantel. "HP Šturec, Chorepa, Zbojská, Pezinská Baba, Dargov, Skýcov, Homôlka, Šútovce, Vyšehrad, Branisko, Pusté Pole, Biela Hora a Havran majú povrch vozoviek vlhký až mokrý," informovali.