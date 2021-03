SSC: Cesty sú zjazdné, treba si dávať pozor na poľadovicu

Bratislava 9. marca (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Vodiči si musia v utorok ráno dávať pozor na poľadovicu na horskom priechode Vrchslatina, ako aj na ceste Červený Kláštor, kúpele - Lysá nad Dunajcom. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk. Poľadovica sa môže vytvárať pri nízkych teplotách na vlhkých a mokrých cestách.



SSC tiež informuje, že v hornatejších oblastiach sú úseky ciest miestami pokryté vrstvou čerstvého až utlačeného snehu.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý okrem HP Grajnár, Makov, Podspády a Huty, kde je na vozovke čerstvý alebo miestami utlačený sneh a HP Dobšiná, kde je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.



Cestári naďalej upozorňujú na zosunutý svah na ceste za Drietomou do Česka. Vodiči prejdú striedavo v jednom pruhu.