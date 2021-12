Cestári: Diaľnice a rýchlostné cesty sú zjazdné

Bratislava 22. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý. V úsekoch R3 Trstená, sever - Tvrdošín, sever a R4 Svidník, juh (I/21) - Svidník, sever (I/21) je miestami kašovitý sneh do hrúbky jedného centimetra. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Rovnako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na niektorých úsekoch západného a východného Slovenska suchý. S poľadovicou treba rátať v úseku I/64 Komárno, na štátnej hranici s Maďarskom na okružnej križovatke I/63.



Cestári upozorňujú, že v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa na cestách vyskytuje čerstvý, miestami kašovitý až utlačený sneh hrúbky jedného až troch centimetrov, vo vyšších polohách do piatich centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Vrchslatina, kde je zľadovatený sneh do hrúbky dvoch centimetrov. Na HP Súľová, Grajnár, Huty, Vernár, Dobšiná, Donovaly, Podspády, Štós, Herlianske sedlo, Fačkov, Veľké pole a Cukmantel je na vozovkách kašovitý až utlačený sneh v hrúbke do piatich centimetrov.