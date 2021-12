OPATRNE: Diaľnice aj rýchlostné cesty sú zjazdné, pozor na sneh

Bratislava 21. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska sú zjazdné. V úsekoch D3 Čadca - Svrčinovec - Skalité, R3 Trstená - Tvrdošín a Sedliacka Dubová - Široká je vrstva kašovitého snehu hrúbky od jedného do troch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa na cestách vyskytuje čerstvý, kašovitý až utlačený sneh do hrúbky troch centimetrov, vo vyšších polohách do päť centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Šturec, Vyšehrad, Látky-Prašivá, Klenov, Besník, Cukmantel, Čertovica, Dobšiná, Fačkov, Herlianske Sedlo, Huty, Javorník, Makov, Príslop, Soroška, Štós, Vernár, kde je na vozovkách čerstvý, miestami kašovitý až utlačený sneh do troch centimetrov, na HP Donovaly, Grajnár, Huty, Podspády a Súľová hrúbky štyri až päť centimetrov. Na HP Vrchslatina je na vozovke zľadovatený sneh.



Cestári upozorňujú na poľadovicu na ceste II/516 Trenčianske Teplá - Dežerice. Pre silné sneženie je v okrese Čadca znížená dohľadnosť do 100 metrov. Pozor na nárazový vietor si treba dávať v okolí Liptovských Matiašoviec.