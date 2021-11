Správa ciest: V okolí Popradu a Tatranskej Štrby silno sneží

Vrchslatina s výskytom poľadovice, diaľnice sú zjazdné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. novembra (TASR) – Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v oblasti Popradu a Tatranskej Štrby. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, miestami v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov. Na ceste II/520 v okolí Lokce a cestách tretej triedy v okrese Námestovo sa nachádza do piatich centimetrov snehu.Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem horských priechodov Príslop, Javorník, Donovaly, Podspády, Grajnár, Vernár, Súľová, Huty, Makov, Dobšiná a Štós, kde sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého a miestami aj kašovitého snehu od jedného do troch centimetrov.Na horskom priechode Vrchslatina sa v utorok ráno vyskytuje poľadovica. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem úseku D3 Svrčinovec - Poľana – Skalité, kde je miestami napadaný čerstvý sneh do jedného centimetra.Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného (najmä Kysuce a Orava) a východného Slovenska môže byť pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov.Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem horských priechodov Šturec, Donovaly, Zbojská, Štós, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Javorník, Makov, Huty, Príslop, Vernár a Podspády, kde sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov.Cestári upozorňujú aj na dohľadnosť do 100 metrov, ktorá je spôsobená silným snežením v lokalitách Pastierske a Štrba.