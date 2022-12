OPATNE NA CESTÁCH: Na horských priechodoch nasnežilo

Bratislava 22. decembra (TASR) - Na vozovke ciest tretej triedy v obvode Považská Bystrica je poľadovica a na vozovku ciest v lokalite Krupina a Námestovo padá mrznúce mrholenie. Na horských priechodoch Dobšiná a Vrchslatina je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného. Na vozovkách ciest prvej až tretej triedy na severe Slovenska je miestami zľadovatený sneh do troch centimetrov, zriedkavo do päť centimetrov.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Horský priechod Štós a Chorepa sú pokryté vrstvou utlačeného snehu do jedného centimetra.



Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v lokalite Sekule, Čataj, Sliač a Uľanka.