Slovenská správa ciest: Na niektorých úsekoch je zľadovatený sneh

Bratislava 7. marca (TASR) - Na niektorých úsekoch ciest sa v pondelok ráno nachádza zľadovatený sneh. Do dvoch centimetrov zľadovateného snehu je na horskom priechode Vrchslatina a na cestách II/578 Skalka - Kremnica, II/526 hranica okresov Detva/Poltár - Kokava nad Rimavicou, II/537 Liptovský Hrádok - Podbanské. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach môžu byť cesty pokryté vrstvou utlačeného, kašovitého alebo čerstvého snehu od jedného do dvoch centimetrov, v oblasti Popradu od troch do piatich centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, okrem HP Dobšiná a Makov, kde sa na vozovke miestami nachádza utlačený alebo čerstvý sneh do jedného centimetra.