Správa ciest: Na cestách sa môže vyskytovať hmla a poľadovica

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred poľadovicou na vozovkách v okresoch Trnava a Stará Ľubovňa. Taktiež upozorňuje na mrznúce mrholenie na území Bratislavy a okresov Dunajská Streda a Trnava. SSC o tom informuje na webe zjazdnost.sk.



"Hmla s viditeľnosťou do 50 metrov je v lokalite Myjava, do 100 až 200 metrov na ostatnom území SR," spresnila SSC. Približuje, že inak sú diaľničné úseky a rýchlostné cesty zjazdné, povrch vozoviek vlhký až mokrý.



Rovnako sú zjazdné aj cesty prvej, druhej a tretej triedy, povrch vozovky je prevažne vlhký až mokrý, vo vyšších polohách miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu do troch centimetrov. Ako uviedla SSC, zľadovatený sneh sa vyskytuje na ceste Liptovský Hrádok - Podbanské a na cestách v obvodoch Liptovský hrádok a Polkanová.



SSC doplnila, že horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. "Na Vrchslatine je na vozovke čerstvý sneh do jedného centimetra," upozornila.