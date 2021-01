Slovenská správa ciest upozorňuje na hmlu a snehové jazyky

Bratislava 21. januára (TASR) – Všetky sledované diaľničné úseky sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Pozor si však treba dávať na hmlu či snehové jazyky. Na svojej webovej stránke zjazdnost.sk na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC).



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Donovaly, Šturec a Ludvíkov dvor. Na hmlu si treba dať pozor aj v lokalitách Bertotovce, Dargov a Milhosť. „V okolí Sabinova a Lipian sa na cestách III. tried môžu vytvárať snehové jazyky," spresňuje Slovenská správa ciest. Dodáva, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.



V hornatejších oblastiach Slovenska sa môže vyskytovať kašovitý, utlačený alebo čerstvý sneh s hrúbkou jeden až tri centimetre. Horské prechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami vlhký.