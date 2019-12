Slovenská správa ciest upozorňuje na obmedzenú viditeľnosť

Bratislava 28. decembra (TASR) - Na Orave v oblasti Dolného Kubína a Trstenej sa tvoria na cestách snehové jazyky. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Silné sneženie zase obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v okolí lokalít Horelica, Svrčinovec, Čadca. SSC tiež dodáva, že cesta II/578 Kremnica - Skalka je pre veľkú vrstvu snehu uzavretá. Vodiči zároveň hlásia zdržanie na vjazde do Vysokých Tatier.



Kašovitý sneh s hrúbkou jedného až dvoch centimetrov sa vyskytuje na vozovkách úseku D3 Svrčinovec - Skalité a R3, obchvat Trstenej.



SSC tiež informuje o tom, že na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, miestami kašovitého alebo utlačeného snehu, v tatranskej oblasti je to miestami do piatich až desiatich centimetrov snehu.



Podľa Stella centra treba rátať so zdržaním pred vjazdom do Vysokých Tatier zo všetkých smerov, vodiči si počkajú 30 až 40 minút. Vodiči sa tiež zdržia na horskom priechode Huty, kde odstraňujú nehodu.



Povrch vozoviek horských priechodov je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého či utlačeného snehu. Horské priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512) sú počas celej zimnej údržby uzavreté pre vozidlá s dĺžkou presahujúcou desať metrov.