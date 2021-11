Napriek zníženej dohľadnosti a poľadovice sú cesty zjazdné

Bratislava 26. novembra (TASR) - V okrese Čadca je pre silný dážď znížená dohľadnosť na 100 metrov. Vodiči by si tiež mali dať pozor v okolí Spišskej Starej Vsi, kde sa na cestách tvorí poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



"Na ceste II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves a na cestách III. triedy v okolí Spišskej Starej Vsi je poľadovica," informujú cestári.



Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na ceste I/72 Čertovica - Kráľova Lehota je miestami čerstvý sneh do 2 centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.