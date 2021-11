Slovenská správa ciest upozorňuje na nízku dohľadnosť pre výskyt hmly

Bratislava 5. novembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov na zníženú dohľadnosť na niektorých úsekoch ciest, dôvodom je výskyt hmly. Napríklad v lokalite Rudlová je dohľadnosť znížená do 50 metrov, v okolí Sečoviec, Trebišova, Nižnej Šebastovej, Záborského, Vranova Nad Topľou a Chminianskej Novej Vsi to je to do 100 metrov. Informuje o tom SSC na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest sú prevažne suché až vlhké, miestami mokré. Cesty I., II., a III. triedy sú prevažne suché až vlhké, miestami suché.



SSC dodáva, že horské priechody sú prevažne vlhké až mokré, miestami suché.