V lokalitách na Liptove a pri Nitrianskom Rudne fúka nárazový vietor

Bratislava 5. decembra (TASR) – V lokalitách Liptovský Hrádok, Liptovské Matiašovce a Nitrianske Rudno fúka nárazový vietor. Vodiči by si mali dať v týchto lokalitách pozor, upozorňuje na to Slovenská správa ciest na webe zjazdnost.sk. Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na cestách I/67 Dedinky – Ostrá Skala, II/558 Stakčín – Ulič a II/549 Úhornianske sedlo – Krásnohorské Podhradie sa na vozovke vyskytuje miestami kašovitý sneh do jedného centimetra.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Tunely Svrčinovec a Poľana na úseku D3 Svrčinovec – Skalité sú uzatvorené pre všetku dopravu do 15. decembra.



Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Šútovce (cesta III/1774). Pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Fačkovské sedlo (cesta I/64).