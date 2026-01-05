< sekcia Slovensko
SSC: V niektorých lokalitách treba dať pozor na padajúce skaly či hmlu
Horský priechod Príslop je naďalej uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Horské priechody sú inak zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Horský priechod Príslop je naďalej uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Vodiči si v niektorých lokalitách musia tiež dávať pozor na hmlu či padajúce skaly. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
„Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v oblasti Záborského. (...) Pozor! Padanie skál na horskom priechode Donovaly I/59 od 28. po 29. kilometer a na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra,“ varovali cestári.
Horský priechod Príslop je naďalej uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Horské priechody sú inak zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horských priechodoch Cukmantel, Oravská Lesná a Podspády sa nachádza kašovitý až utlačený sneh, na horských priechodoch Donovaly, Vrchslatina, Huty a Zbojská zase treba rátať so zľadovateným snehom.
„Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v oblasti Záborského. (...) Pozor! Padanie skál na horskom priechode Donovaly I/59 od 28. po 29. kilometer a na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra,“ varovali cestári.
Horský priechod Príslop je naďalej uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Horské priechody sú inak zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horských priechodoch Cukmantel, Oravská Lesná a Podspády sa nachádza kašovitý až utlačený sneh, na horských priechodoch Donovaly, Vrchslatina, Huty a Zbojská zase treba rátať so zľadovateným snehom.