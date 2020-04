SSG pripravuje umenie on-line, hry a zadania sú pre deti i dospelých

Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - Stredoslovenská galéria (SSG) v Banskej Bystrici pripravuje v týchto dňoch on-line hry a zadania, a to nielen pre deti, ktoré musia tráviť čas pre nový koronavírus doma. TASR o tom informovala Zuzana Chlebničanová zo SSG.



"Program Tvorivo s galériou ponúka zadania pre rodiny s deťmi a cyklus zábavných aktivít Tvorivo so Špuntami je zasa určený pre najmenšie deti a ich rodičov. Nadväzujeme nimi na pravidelné stretnutia Špunti v galérii, ktoré sme u nás organizovali od roku 2019," priblížila Chlebničanová s tým, že aktivity a činnosti prezentujú v bezpečnom on-line spojení.



SSG dlhodobo ponúka verejnosti a žiakom materských, základných, stredných a vysokých škôl rôzne edukatívne programy, ktoré sa tešia záujmu. Podľa SSG vzhľadom na situáciu, ktorá zasiahla i svet umenia, plánujú pre rôzne vekové skupiny zverejňovať rôznorodé aktivity a informácie na doma. Voľný čas si tak tvorivo môžu vyplniť umením.



"Tvorivé zadania vychádzajú z diel autorov, ktoré sa nachádzajú v zbierke galérie a sú súčasťou výstavy Ako na umenie, ktorá sa venuje téme prírody a krajiny, zasadenej do rôznych tematických kontextov. Cez umelecké diela možno prírodu a krajinu skúmať, spoznávať ju a v neposlednom rade sa jej snažiť porozumieť a rešpektovať ju," dodala Chlebničanová.