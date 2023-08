Školská inšpekcia: Deti z Ukrajiny stále neovládajú slovenský jazyk

Bratislava 31. augusta (TASR) - Deti z Ukrajiny stále neovládajú slovenský jazyk. Vyplýva to zo záverov ďalšej inšpekcie zameranej na začleňovanie žiakov z Ukrajiny do vzdelávania. V období od februára do apríla ju na 30 školách vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz. Z inšpekcie vyplynuli viaceré odporúčania.



"V prvom rade je potrebné podporiť organizáciu kurzov štátneho jazyka," zdôrazňuje hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.



Dôležité je zabezpečiť školám odbornú, teda psychologickú, špeciálno-pedagogickú a sociálno-pedagogickú podporu v ukrajinskom jazyku, rovnako tak podporiť zamestnávanie pedagogických asistentov ovládajúcich ukrajinský jazyk. Nevyhnutné je tiež posilniť podporu ukrajinským žiakom v oblasti učenia sa a zabezpečiť školám vhodné učebné materiály.



Výsledky zistení inšpekcie sa týkali štyroch oblastí. Prvou bola jazyková podpora, kde sa ukázalo, že kurzy štátneho jazyka organizovala menej ako tretina základných škôl. Viaceré školy zabezpečovali výučbu slovenčiny formou doučovania alebo krúžkovej činnosti. Viac ako polovica učiteľov zhodnotila, že pri komunikácii a konverzácii spadá väčšina ich žiakov z Ukrajiny do najnižších úrovní.



Druhou sledovanou oblasťou bola podpora učenia. Inšpekcia preukázala, že doučovanie či úpravy učebného plánu a vzdelávacieho obsahu realizovali školy skôr v menšej miere. Doučovanie realizovali takmer dve tretiny škôl, pravidelné doučovanie absolvovala približne pätina týchto žiakov. Na väčšine škôl nemali žiaci z Ukrajiny upravený učebný plán.



Treťou oblasťou bola podpora v oblasti duševného zdravia. V nej výrazná väčšina riaditeľov uviedla, že ich škola deťom z Ukrajiny nejakú formu podpory poskytovala. Najčastejšie však išlo o všeobecné programy, ktoré sa organizovali v rámci celej triedy alebo školy. Podporu v oblasti duševného zdravia zabezpečovali najmä učitelia, školské podporné tímy, centrum poradenstva a prevencie či špeciálne určený zamestnanec školy. Externé osoby či inštitúcie pomáhali necelej polovici škôl.



Poslednou kontrolovanou oblasťou boli vzťahy medzi žiakmi. Z inšpekcie vyplynulo, že väčšina detí z Ukrajiny dostala po nástupe do školy podporu pri oboznamovaní sa s novým prostredím a školy na príchod týchto detí zväčša pripravovali ostatných žiakov. Veľká časť škôl realizovala preventívne programy, ktoré boli zamerané všeobecne na podporu dobrej klímy a vzťahov, teda neboli špecificky zacielené na začlenenie detí z cudziny. Podľa väčšiny riaditeľov aj učiteľov sa žiaci z Ukrajiny včlenili do kolektívu. Takmer všetky deti z Ukrajiny mali v škole aspoň jedného kamaráta, takmer štvrtina detí si v škole dovtedy kamarátov zo Slovenska nenašla.



Prvá inšpekcia sa realizovala koncom minulého roka.