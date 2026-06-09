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ŠŠI:Pretrvávajú nedostatky pri prijatí zdravotne znevýhodnených žiakov
Kontroly v tomto školskom roku ukázali, že 83,3 percenta riaditeľov škôl vykazovalo v procese prijímania žiakov nedostatky.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Nedostatky pri prijímaní žiakov so zdravotným znevýhodnením do základných škôl (ZŠ) naďalej pretrvávajú. Príčinou sú chyby v diagnostickom procese. Upozornila na to Štátna školská inšpekcia (ŠŠI). V tomto školskom roku kontrolovala šesť ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v Prešovskom a Košickom kraji. Informovala o tom na svojom webe.
„Posúdenie úrovne všeobecných rozumových schopností žiakov v zariadeniach poradenstva a prevencie (ZPP) neprebiehalo v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva. Vzhľadom na aplikáciu diagnostických nástrojov a interpretáciu výsledkov nie je možné považovať v kontrolovaných subjektoch diagnostické závery z vyšetrení za spoľahlivé,“ uviedla ŠŠI. Doplnila, že na základe vykonaných zistení a s cieľom overiť správnosť zaradenia žiakov so zdravotným znevýhodnením do ZŠ odborníčky z praxe odporučili realizovať rediagnostické vyšetrenie úrovne všeobecných rozumových schopností v zariadení poradenstva a prevencie u 65 žiakov.
Ako priblížila, kontroly v tomto školskom roku ukázali, že 83,3 percenta riaditeľov škôl vykazovalo v procese prijímania žiakov nedostatky. Týkali sa toho, že žiaci neabsolvovali diagnostické vyšetrenie v zariadení poradenstva a prevencie, ale len v ambulancii klinického psychológa. V niektorých prípadoch riaditeľka školy rozhodla o prijatí žiakov na základe záverov centra poradenstva a prevencie.
„Do ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú prijímaní žiaci na základe diagnostických vyšetrení zameraných na identifikáciu ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ktoré vykonáva ZPP. Nesprávne zaradenie žiaka do takejto školy predstavuje závažný systémový problém, ktorý môže mať dlhodobý negatívny vplyv na jeho vzdelávaciu dráhu aj celkový rozvoj,“ upozornila ŠŠI.
„Posúdenie úrovne všeobecných rozumových schopností žiakov v zariadeniach poradenstva a prevencie (ZPP) neprebiehalo v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva. Vzhľadom na aplikáciu diagnostických nástrojov a interpretáciu výsledkov nie je možné považovať v kontrolovaných subjektoch diagnostické závery z vyšetrení za spoľahlivé,“ uviedla ŠŠI. Doplnila, že na základe vykonaných zistení a s cieľom overiť správnosť zaradenia žiakov so zdravotným znevýhodnením do ZŠ odborníčky z praxe odporučili realizovať rediagnostické vyšetrenie úrovne všeobecných rozumových schopností v zariadení poradenstva a prevencie u 65 žiakov.
Ako priblížila, kontroly v tomto školskom roku ukázali, že 83,3 percenta riaditeľov škôl vykazovalo v procese prijímania žiakov nedostatky. Týkali sa toho, že žiaci neabsolvovali diagnostické vyšetrenie v zariadení poradenstva a prevencie, ale len v ambulancii klinického psychológa. V niektorých prípadoch riaditeľka školy rozhodla o prijatí žiakov na základe záverov centra poradenstva a prevencie.
„Do ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú prijímaní žiaci na základe diagnostických vyšetrení zameraných na identifikáciu ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ktoré vykonáva ZPP. Nesprávne zaradenie žiaka do takejto školy predstavuje závažný systémový problém, ktorý môže mať dlhodobý negatívny vplyv na jeho vzdelávaciu dráhu aj celkový rozvoj,“ upozornila ŠŠI.