Žiaci v škole chýbajú stále viac. Pozrite, čo odhalila inšpekcia

Bratislava 28. novembra (TASR) - Počet vymeškaných hodín u žiakov základných škôl za posledné roky výrazne narástol. Neospravedlnenú absenciu zapríčinilo najmä záškoláctvo a možnosť ospravedlňovania neprítomnosti na vyučovaní zákonnými zástupcami. Vyplýva to z analýzy Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) za obdobie školských rokov 2017/2018 až 2022/2023.



"Počet ospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka sa za sledované obdobie zvýšil o takmer sto percent," uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. Dodala, že v období pred pandémiou COVID-19 zaznamenala ŠŠI v priemere približne dva až tri týždne vymeškaných hodín na žiaka za celý školský rok. Po pandémii narástol na takmer štyri týždne a v roku 2022/2023 až na takmer päť týždňov absencie.



Z analýzy dát ŠŠI tiež vyplynulo, že žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) ospravedlnene vymeškali takmer sedem týždňov. Štofková Dianovská skonštatovala, že práve týmto žiakom by mala škola poskytovať podporné opatrenia. "Tie však môže zmysluplne poskytovať len tým žiakom, ktorí ju pravidelne navštevujú," povedala. Podobnú situáciu ako na základných školách zaznamenala ŠŠI aj u žiakov stredných odborných škôl v dvojročných učebných odboroch, ktorí mali vyšší počet vymeškaných hodín ako žiaci z MRK.



Žiaci sa podľa slov hlavnej inšpektorky vyhýbajú škole pre nedostatočnú motiváciu, nestimulujúce rodinné prostredie, narušené vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, ako aj pre zlé vzťahy medzi samotnými spolužiakmi. "Dlhodobé a neriešené záškoláctvo prináša ďalšie problémy, ktoré znižujú šancu na ich budúce uplatnenie v živote," pripomenula inšpektorka.



V prípade, že dieťa neospravedlnene vymešká viac ako 15 vyučovacích dní, škola je povinná informovať príslušný orgán štátnej správy. Napriek tomu, že v školskom roku 2022/2023 bolo zaslaných 1360 oznámení, iba 119 z nich bolo spätne riešených. To podľa ŠŠI naznačuje nízku aktivitu týchto orgánov, najmä v prípade žiakov z MRK.



ŠŠI odporúča školám budovať pozitívnu atmosféru, aby sa žiaci cítili bezpečne a motivovane. Radí tiež zriadenie funkčných školských podporných tímov, či zaistenie pozície pedagogických asistentov ovládajúcich rómsky jazyk. "Rovnako je potrebné nastavenie pravidiel v školskom poriadku a pravidelná analýza dochádzky, ako aj informovanie zákonných zástupcov žiakov o dochádzke," uzavrela ŠŠI.