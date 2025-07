Školská inšpekcia:Podporné opatrenia sú pre rómske komunity nedostupné

Bratislava 10. júla (TASR) - Podporné opatrenia sú pre žiakov z rómskych komunít nedostupné. Viac ako tri štvrtiny žiakov v monitorovaných základných školách pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, napriek tomu sa k nim opatrenia, ktoré by im mali pomáhať prekonať bariéry vo vzdelávaní, dostávajú len zriedka. Vyplýva to z najnovšej správy Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), ktorá analyzovala stav poskytovania týchto opatrení v školskom roku 2024/2025.



„Práve podporné opatrenia majú potenciál vyslobodiť žiaka od nepriaznivého rodinného prostredia, a tak znižovať jeho nerovnosť vo vzdelávaní. Táto šanca by mala byť samozrejmosťou pre každé dieťa. Naše zistenia však ukazujú, že deťom z marginalizovaných rómskych komunít sa tieto opatrenia často vôbec nedostávajú, čo ich ešte viac vnára do generačnej chudoby,“ skonštatovala hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.



Inšpektori hodnotili 40 základných škôl naprieč Slovenskom, pričom 12 z nich boli školy, kde väčšinu žiakov tvorili deti z rómskych komunít. Práve tieto školy čelili podľa inšpekcie najväčším výzvam, a to nedostatku odborného personálu, absencii školských podporných tímov, dvojzmennej prevádzke či formálnemu vyhodnocovaniu podpory.



Najkritickejšie podľa ŠŠI je, že iba 11,6 percenta žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia v týchto školách skutočne dostávalo podporné opatrenia. Na porovnanie, v ostatných školách to bolo takmer 66 percent. Takmer 93 percent detí na prvom stupni týchto škôl zároveň nenavštevovalo školský klub detí, dôvodom boli poplatky či nemožnosť jeho zriadenia.



„Opatrenia musia byť nielen napísané v zákone, ale aj dostupné v reálnom živote - vrátane doučovania, školských klubov a pedagogických asistentov,“ zdôraznila Štofková Dianovská.



Závažným problémom sú podľa inšpekcie aj vysoké absencie žiakov, ktoré často ospravedlňujú rodičia, ako aj zložitý administratívny systém nastavovania podpory. Inšpekcia upozorňuje, že systém poskytovania podpory vyžaduje zásadnú inováciu v podobe flexibility, väčšej personálnej podpory a zmeny v prístupe učiteľov. Odkazuje, že všetky deti majú právo na kvalitné vzdelávanie, ktoré zohľadňuje ich potreby. Pripomína dôležitosť inklúzie, ktorá sa začína v prístupe učiteľa.