ŠŠI vykonala v školskom roku 2021/2022 vyše 1430 inšpekcií

Bratislava 2. decembra (TASR) – Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) vykonala v školskom roku 2021/2022 viac ako 1430 inšpekcií v 1230 štátnych, 106 súkromných a 96 cirkevných školách. Vyplýva to zo Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2021/2022. Inšpekcii doručili aj 550 podaní, pričom prešetrených z celkového počtu bolo 137.



Vykonaných bolo 5791 hospitácií. Na inšpekčnom výkone a riešení sťažností sa podieľalo 135 školských inšpektorov. Skontrolovali 1341 opatrení, z ktorých riaditelia škôl a školských zariadení splnili 87,3 percenta. Zo správy vyplýva, že školskí inšpektori zaslali 50 upozornení zriaďovateľom škôl a školských zariadení a 11 regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. ŠŠI doručili 550 podaní, z ktorých 340 bolo klasifikovaných ako sťažnosť. Z celkového počtu sťažností bolo prešetrených 137.



ŠŠI sa v materských školách zamerala na zisťovanie stavu zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania detí, pre ktoré je povinné. Takéto vzdelávanie plnilo 36,6 percenta všetkých detí v sledovaných materských školách. Takmer polovica kontrolovaných materských škôl nezapracovala do učebných osnov pokyny a usmernenia ministerstva školstva súvisiace s cieľmi a obsahom predprimárneho vzdelávania.



Inšpekcia v uplynulom školskom roku zamerala pozornosť na niekoľko kľúčových oblastí. Zvýšená pozornosť v základných a stredných školách bola venovaná realizácii zmien v obsahu vzdelávania a nastaveniu podporných opatrení po dištančnom vzdelávaní najmä pre skupinu žiakov, ktorí nemali vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie. "Zo zistení vyplynulo, že súbor podporných mechanizmov, ktoré školy uplatnili pri vzdelávaní žiakov ohrozených školským neúspechom, nebol komplexný a ich dosah na odstránenie deficitov v poznatkovej úrovni žiakov nebol postačujúci," uviedla inšpekcia. Taktiež sa preukázala potreba prepojiť prácu pedagogických asistentov s podporným tímom. V základných školách s ročníkmi 1. – 4. boli zistené aj mnohé iné závažné nedostatky súvisiace napríklad s viacnásobným opakovaním ročníka, nepovolením vykonať komisionálnu skúšku a nízkou odbornosťou vyučovania. V troch základných školách organizácia vyučovania vykazovala znaky segregácie, a to zriadením oddelených tried pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.



V dôsledku zistených nedostatkov pri výkone školskej inšpekcie zaslala hlavná školská inšpektorka štyrom zriaďovateľom škôl návrh na odvolanie riaditeľa školy. Taktiež ministerstvo školstva znížilo zriaďovateľom trom stredných odborných škôl a štyrom základným školám normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok.