Inšpekcia: Budovy reedukačných centier sú neúčelné, deti zažili šikanu

Bratislava 13. júla (TASR) - Starostlivosť o deti s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom zabezpečuje na Slovensku 24 špeciálnych výchovných zariadení (ŠVZ). V týchto zariadeniach je nedostatok odborných i pedagogických zamestnancov vzhľadom na narastajúce špecifické potreby umiestnených detí. Budovy, v ktorých sú deti umiestňované, sú neúčelné, v tretine zariadení je uzatvorená klíma a deti potvrdili šikanovanie. Vyplýva to z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), ktorá o tom informovala na svojom webe.



ŠŠI druhý rok sleduje ŠVZ a v školskom roku 2022/2023 pokračovala v kontrolnej činnosti ôsmich z nich. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie detských a ľudských práv a poskytovanie starostlivosti vo výchove. Vo všetkých zariadeniach bolo 260 detí, z nich mali prevažné zastúpenie chlapci vo veku od šiestich do 18 rokov.



ŠVZ tvoria diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória. Z celkového počtu detí umiestnených v ŠVZ tvorili 17 percent deti z marginalizovanej rómskej komunity a 15 percent detí bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom väčšina bola umiestená v reedukačnom centre. "Necelé dve tretiny (62,3 percenta) detí pochádzali z problémového rodinného a sociálneho prostredia a 17,7 percenta z centier pre deti a rodiny. Problémové rodinné prostredie má silný vplyv na dôvody, pre ktoré sa tieto deti ocitli v ŠVZ. Medzi najčastejšie dôvody patrili záškoláctvo, sklon k závislostiam (drogy, alkohol), predčasný pohlavný život, drobné krádeže a úteky z domu," uviedla ŠŠI.



Zo zistení ŠŠI vyplýva, že v 37,5 percenta ŠVZ prevládala uzavretá klíma, pedagogickí a odborní zamestnanci potvrdili pocit frustrovanosti, slabšej angažovanosti a sociálnej blízkosti. Medzi zistenia patrí aj to, že 46,6 percenta detí bolo svedkom niektorej formy násilia, osobne násilie zažilo 34,1 percenta detí.



ŠŠI konštatuje, že riaditelia sa zhodli, že narastajú špecifické potreby umiestnených detí a stúpa počet detí s psychiatrickými diagnózami, ktoré si vyžadujú zabezpečenie adekvátnej a nepretržitej starostlivosti. Ďalším zistením je, že budovy, v ktorých sú deti umiestňované, sú neúčelné. "Ani jedna budova reedukačného centra neumožňovala zriadiť podľa potreby oddelenia pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť a zároveň oddelenie s ochranným uzatvoreným režimom, čo predstavuje ohrozenie života a zdravia maloletých," uviedla inšpekcia.



Inšpekcia na úrovni systému odporúča iniciovať zavedenie systému kmeňových centier pre deti a rodiny. Ďalej zabezpečiť možnosť zriaďovať v reedukačných centrách oddelenie s ochranným uzatvoreným režimom z dôvodu zákazu umiestňovania detí s uloženou ochrannou výchovou do oddelenia s otvoreným režimom a náležite zvýšiť počet pomocných a nočných vychovávateľov. Rovnako aj zabezpečiť finančné prostriedky na zriadenie oddelenia s ochranným režimom a oddelenia so zvýšenou zdravotnou starostlivosťou.