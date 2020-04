P.Köles:PVV je z hľadiska obrany a bezpečnosti veľmi vydarený dokument

Bratislava 25. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) je z hľadiska obrany a bezpečnosti veľmi vydarený dokument, myslí si riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Peter Köles. Oceňuje značný priestor venovaný hybridným hrozbám a dezinformáciám, jasnú prozápadnú orientáciu, ako aj záväzok prijať strategické dokumenty a prehodnotiť postavenie Bezpečnostnej rady SR.



Dokument podľa Kölesa pomerne presne reflektuje bezpečnostné prostredie, v ktorom sa SR nachádza. Uvítal by však väčší dôraz na bezpečnostné hrozby spojené s klimatickými zmenami. "V dokumente sa objavujú iba čiastkovo, ale to je detail," poznamenal.



Na oblasť hybridných hrozieb a dezinformácií poukazovali experti už roky, no predchádzajúca vláda nemala ochotu systémovo tieto hrozby riešiť, hovorí riaditeľ SSPI. "Pozitívne hodnotím najmä to, že sa k agende boja proti dezinformáciám prihlásili všetky dôležité rezorty pre túto oblasť - obrana, vnútro, zahraničné veci, ale aj školstvo, kultúra či zdravotníctvo," dodal.



Köles tiež ocenil, že sa vláda zaviazala prijať strategické dokumenty, napríklad bezpečnostnú a obrannú stratégiu. "Minulá vláda ich síce schválila, no nepredložila ich do Národnej rady SR, a teda v súčasnosti platia verzie z roku 2005, ktoré nereflektujú zmenené bezpečnostné prostredie," skonštatoval. Za dôležitý označil aj záväzok vypracovať Koncepciu bezpečnostného systému SR a audit informačnej a kybernetickej bezpečnosti.



Pozitívne hodnotí aj zámer prehodnotiť postavenie Bezpečnostnej rady SR, "pretože tá je dnes neefektívna a nie je pripravená na zvládanie bezpečnostných výziev". Za podstatné považuje aj to, že z dokumentu je cítiť jasnú prozápadnú orientáciu.