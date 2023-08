Pediatri trvajú na výpovediach z pohotovostí, žiadajú o zmeny

Bratislava 30. augusta (TASR) - Stovky pediatrov trvajú na výpovediach z pohotovostných ambulantných služieb. V stredu to potvrdil Výbor Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) Slovenskej lekárskej spoločnosti. Vyzýva poslancov, aby sa zúčastnili na mimoriadnej schôdzi parlamentu a prijali zákonné úpravy na podporu primárnej pediatrickej starostlivosti.



"Predstavitelia politických strán opakovane deklarujú záujem o zachovanie zdravotnej starostlivosti o deti. Ak však nepodporia otvorenie mimoriadnej schôdze o krízových návrhoch na jej stabilizáciu, budú to prázdne frázy svedčiace o nezáujme o zdravie detí," uviedli pediatri v stanovisku. Upozornili, že zostávajú vo výpovediach zo zmlúv alebo v nezmluvných vzťahoch s poskytovateľmi ambulantnej pohotovostnej služby. Ďalšie kroky majú závisieť najmä od postoja politikov a výsledku mimoriadnej schôdze parlamentu.



Výbor SSPPS upozornil, že situácia v primárnej pediatrii je kritická a reálne v blízkej budúcnosti hrozí nedostupnosť zdravotnej starostlivosti o deti. Minister zdravotníctva Michal Palkovič a predseda vlády Ľudovít Ódor podľa SSPPS docenili vážnosť situácie a pripravili záchranný balík pre pediatriu. Upozornil, že ak nebude prioritou akejkoľvek vlády a parlamentu záchrana zdravotníctva, zdravie populácie sa bude naďalej zhoršovať. Podľa pediatrov by preto malo ísť o jednu z nosných tém volieb.



Parlament by sa mal návrhom na skrátenie fungovania ambulantných pohotovostí z 22.00 h na 20.00 h a zvýšením poplatkov za ich neodôvodnené návštevu, rovnako aj urgentov zaoberať na mimoriadnej schôdzi. Pediatri vyzývajú okrem poslancov aj rodičov, aby zmeny akceptovali. Rezort ich navrhol po tom, čo vyše 410 pediatrov podalo ku koncu júna výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb pre nedostatok personálu a ich preťaženosť. Na opatreniach sa zhodli zástupcovia ambulancií aj nemocníc.