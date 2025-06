Škola umeleckého priemyslu posiela kvety deťom z Ukrajiny

Bratislava 30. júna (TASR) - Stredoškoláci zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby (SŠUPAT) v Bratislave v rámci projektu Kvet pre Ukrajinu tvoria a posielajú kvety ukrajinským deťom ako prejav solidarity. Zároveň oslovujú školy na Ukrajine, aby posielali vlastné kvety. Vyvrcholením projektu bude výstava kvetov v galériách Bratislavy. TASR o tom za školu informovala Eva Sládková.



„Kvety môžu byť nakreslené, namaľované, vymodelované z rôznych materiálov, urobené 2D alebo 3D počítačovou grafikou, zložené z vlastných postáv a podobne. Naším cieľom je vytvoriť reťaz lásky a vyslať posolstvo spolupatričnosti so všetkými ľuďmi Ukrajiny,“ uviedla zriaďovateľka SŠUPAT Viera Zavarčíková, na základe ktorej podnetu projekt vznikol. Jej snahou je osloviť všetky školy Ukrajiny.



Ako priblížila Sládková, študenti zo SŠUPAT vytvorili niekoľko kvetov, ktoré posielajú ako inšpiráciu na Ukrajinu. Prvé kvety už podľa nej posielajú aj ukrajinské deti. „Pre ukrajinských žiakov a študentov je to veľká motivácia. Predstava, že budú mať výstavu v krajine Európskej únie, je pre nich naozaj výzvou. Navyše, veľmi oceňujú, že na nich rovesníci myslia a aj takto s nimi súcitia,“ dodala pedagogička SŠUPAT pôvodom z Ukrajiny Diana Bilichenko, ktorá je v kontakte s ukrajinskými školami.



Projekt škola odštartovala v júni. Počas leta bude oslovovať aj umelecké tábory na Ukrajine. Sládková podotkla, že škola bude kvety zbierať do novembra budúceho roka a výstavu zorganizuje pred Vianocami.