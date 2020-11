SSVPL: Lekári a sestry by mali mať možnosť rýchlejšieho otestovania

Bratislava 5. novembra (TASR) – Lekári a sestry v ambulanciách prvého kontaktu by mali mať možnosť v prípade podozrivého kontaktu alebo infikovania sa novým koronavírusom dostať sa na testovanie na jeho prítomnosť v dostatočne krátkom čase a oficiálnou cestou. Pre TASR to vo štvrtok uviedla Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL) s tým, že cieľom je, aby sa títo zdravotníci mohli bezpečne starať o svojich pacientov a zachovať tak plynulý chod ambulancií prvého kontaktu.



Prezident spoločnosti všeobecných praktických lekárov Peter Makara poukázal na to, že stovky všeobecných lekárov pracovali počas celoplošného testovania na odberných miestach na celom Slovensku. "Štát by sa mal postarať a podporiť odborníkov, ktorí stoja v boji s pandémiou v prvej línii. Nie je možné od nás očakávať len výkon vtedy, keď treba. Sami potrebujeme ochranu a podporu kompetentných miest. Nielen kvôli zdraviu nás samotných, ale najmä kvôli zdraviu a bezpečnosti pacientov," povedal.



Spoločnosť poukázala na to, že všeobecní lekári majú vysoký priemerný vek a je ich málo. Navyše na Slovensku je podľa SSVPL najvyšší počet návštev lekára na 1000 obyvateľov v Európskej únii. Rovnako zdôraznila, že priemerný vek všeobecných lekárov sa pohybuje na hranici 57 rokov a problém s ich starnutím je ešte vypuklejší ako v špecializovaných ambulanciách a nemocniciach.



"Momentálne má podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) až 43 percent zo všeobecných lekárov viac ako 60 rokov a začínajúci mladí lekári ich nedokážu nahradiť," pripomenula spoločnosť, pričom dodala, že na Slovensku je približne 2500 všeobecných lekárov pre dospelých. Za posledných päť rokov sa ich počet znížil, rovnako aj počet ambulancií sa znížil o sedem percent.