Lekári odmietajú zanedbávanie pacientov

Bratislava 18. januára (TASR) - Obviňovanie všeobecných praktických lekárov zo zanedbávania pacientov je zovšeobecňujúce a zavádzajúce. Tvrdí to Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Reagovala na apel Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré sa pridalo k výzve Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline, aby sa ambulantní lekári vrátili k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.



Podľa SSVPL súčasná situácia v zdravotníctve prináša enormnú záťaž aj na ambulantný sektor. Podľa prezidenta spoločnosti Petra Makaru sú tak v náročnej situácii nielen zdravotníci v nemocniciach či zdravotníci záchrannej zdravotnej služby, ale aj odborníci v ambulanciách. Hľadanie vinníkov či generalizácia ojedinelých skúseností na celý sektor podľa jeho slov k zlepšovaniu situácie v prospech pacientov neprospieva.



Poznamenal, že niektoré ambulancie majú personálne problémy pre ochorenie COVID-19 u lekárov či sestier, niektorí sú v karanténe a ostatní lekári musia chýbajúcich kolegov zastupovať, čím sa počet pacientov jedného lekára neraz zdvojnásobuje.



Pripustil, že všeobecní lekári nemôžu v súčasnej situácii robiť prácu dokonale, pretože nemajú rovnako dostupné možnosti pri diagnostike pacienta, chýbajú včasné konzultácie so špecialistami či vyšetrenia v nemocniciach.



Makara tiež upozornil, že ak v kraji funguje 99 percent ambulancií a jedno percento nefungujúcich ambulancií dokáže spôsobiť obrovský pretlak problémov, svedčí to o tom, že sú "na hrane". "Ak je takto citlivo vnímaný výpadok niekoľkých ambulantných lekárov, znamená to, že ambulantná sféra je výrazne podhodnotená. Bola na hrane vlastne už pred pandémiou," poznamenal s dôvetkom, že stav je len za následkom niekoľkoročného neriešenia kritickej situácie vo všeobecnom lekárstve.



MZ SR sa podľa názoru šéfa SSVPL v tomto spore postavilo proti ambulantnému sektoru, ktorého najzásadnejšie problémy dlhodobo nerieši.



"Za všetkých všeobecných praktických lekárov ubezpečujem našich kolegov, ale aj pacientov, že v našich ambulanciách robíme všetko, čo sa robiť dá, pri zvládaní pandémie sme pripravení tak ako doteraz prijímať ďalšie výzvy a namiesto konfrontácie sme pripravení ku konštruktívnej spolupráci," uzavrel.